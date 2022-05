Harrachov po 80 letech opět rozezní zvony

Harrachovští trojici zvonů vysvětili a zavěsili do hodinové věže kostela sv. Václava za posledních 250 let už potřetí. „Dá Bůh, že naposledy,“ podoktl jeden z účastníků víkendové akce s odkazem na pohnutou historii místních zvonů, jež za první světové války zprvu zrekvírovala rakouská armáda pro potřeby artilérie. Zvony se podařilo znovu zavěsit do věže za první republiky.