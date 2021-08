Hanácký skanzen ukázal žně našich předků

Žně přilákaly do skanzenu množství zájemců, převažovaly rodiny s dětmi. „Chtěli jsme, aby děti nahlédly trochu do historie. Navíc si myslíme, že spatřit ruční sklizeň a vše, co k ní kdysi patřilo, je zajímavé,“ řekla Právu Jiřina Nová, která do Příkaz přijela s manželem a třemi dětmi.

A zájem byl velký. Někteří do Příkaz přímo cíleně zamířili, aby si vyzkoušeli, zda by zvládli to, co naši předkové. „Já jsem kdysi okusil kosení a chtěl jsem si to zase jednou zkusit, stejně jako mlácení obilí cepem,“ svěřil se Právu Pavel Zima z Olomouce, který se na poli kosy chopil jako první z návštěvníků.