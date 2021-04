Hamáček: Zeman Česku nepomohl

V prezidentově vystoupení si každý našel to svoje, bohužel včetně Ruské federace, uvedl Hamáček. Připomněl, že Zeman nicméně podpořil vyhoštění 18 ruských agentů z velvyslanectví v Praze.

Zbytečný byl podle něj pokus vysvětlit v osmi minutách velmi složitý případ. „Popravdě řečeno, největší radost z toho měli v Moskvě. Přidal k tomu druhou verzi, nevím proč, České republice to moc nepomohlo,” uvedl vicepremiér, který v době zveřejnění případu řídil ministerstvo zahraničí.

Hamáček připomněl, že existuje neveřejný vyšetřovací spis, kde je důkazů o zapojení ruských agentů do ničivé exploze ve Vrběticích mnohem víc. Zdůraznil, že vláda má plnou důvěru v práci Nejvyššího státního zastupitelství, policejních složek i bezpečnostních služeb. Pokud by jejich informace nebyly přesvědčivé, nepřistoupil by jako ministr zahraničí k tak bezprecedentní reakci vůči Rusku, řekl.