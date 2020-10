Koaliční ČSSD chce Prymulovu hlavu

Podle Hamáčka se pravidly musí řídit každý, bez ohledu na to, zda jde o ministra či řadového občana. Prymula i místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek by měli vysvětlit, co v restauraci dělali.

„Navíc ignorovat nošení roušky je absolutní výsměch občanům naší republiky, je to jednoznačně neomluvitelné selhání. Je nemožné, aby vládu a vládní koalici reprezentovali lidé, kteří nerespektují vládní nařízení. Je to pohrdání vůči tisícům lidí v první linii, kteří pracují v boji proti pandemii a zachraňují naše životy,” uvedl také.

Hamáček již o věci hovořil s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Panu premiérovi jsem řekl to samé. Z mého pohledu se to musí vyřešit rychle, protože bojujeme o důvěru lidí,” řekl následně Novinkám. „Nejsem schopen odhadnout, jestli a jak velký to bude mít vliv na případný nárůst nerespektování opatření, ale rozhodně to nepomáhá důvěryhodnosti vlády. Je to chyba,” dodal.