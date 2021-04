Hamáček vyvrací Zemanova slova. Existuje jen verze s agenty

Zeman ve svém nedělním projevu zdůraznil, že neexistují důkazy ani svědectví, že by ruští agenti v areálu byli. Mluvil také o údajné druhé vyšetřovací verzi, podle níž výbuch muničního areálu způsobila neodborná manipulace s výbušninami.

„Prezident se ne úplně šťastně pokusil občanům v osmi minutách převyprávět, co se stalo. My jsme to přitom na vládě řešili asi hodinu,“ okomentoval nedělní proslov hlavy státu v pondělí šéf ČSSD.