Hamáček: Velikonoce nebudou normální

Nemocnicím docházejí ka­pacity. Co ještě můžete udělat pro jejich navýšení?

První krok jsme učinili na středečním jednání vlády, kdy jsme umožnili hejtmanům, aby uložili pracovní povinnost ambulantním specialistům a jejich střednímu zdravotnickému personálu. To je teď zásadní pomoc, protože ze všech stran je slyšet, že lůžka bychom ještě nějaká měli, přístroje také jsou, ale zoufale chybí personál. (Včera vláda schválila rovněž pracovní povinnost studentů)

Kdyby se situace s nedostatkem personálu dál zhoršovala, je ještě kam sáhnout?

Tohle je už de facto poslední možnost, kde brát.

Jak hodnotíte účinnost nových opatření? Máte už data, jak se snížil pohyb lidí?

Na vyhodnocování je ještě brzy, podle odborníků se opatření projevují po osmi deseti dnech. Když budu vycházet z toho, co vidím, a z kusých informací z terénu, tak mobilita se viditelně snížila. Co se týká dodržování opatření, od policie mám hlášeno, že v drtivé většině je lidé dodržují. A za to občanům patří obrovský dík. Jsem opatrný optimista, vypadá to, že by opatření mohla zafungovat a přinést zásadní pokles počtu nakažených a následně méně pacientů na jipkách.

Jaké jsou aktuální predikce? Na jaká čísla se podle nich můžeme dostat po třech týdnech platnosti omezení?

Podle modelů a za předpokladu, že opatření budou fungovat a poběží testování ve firmách, by se křivka měla rychle otočit a začít klesat. Méně optimistický scénář hovoří o tom, že budeme na stejných číslech, jako když opatření začínala, ale už bude patrná jejich sestupná tendence. Optimistická varianta, která závisí na míře dodržování opatření, předpokládá, že budeme výrazně pod těmi čísly, kdy opatření začínala. Nicméně ani v takovém případě nelze očekávat nějak neřízené rozvolnění.

Samozřejmě je nešťastné říkat, jako to udělal pan premiér ve čtvrtek, že nevíme, co bude. Přijde velmi opatrné přehodnocování opatření, přičemž některá z nich ztratí tu razanci a pomalu se vše bude měnit. Ale rozhodně se nedá čekat, že by 22. března otevřely všechny restaurace. Odbrzďování musí být velmi opatrné. Jakmile to pustíme, bouchne nám to popáté, a to už by nikdo nevydržel.

Současná opatření platí do půlnoci 21. března. Nouzový stav je ale schválen do 28. března a na následující týden připadají Velikonoce. Všichni proto tušíme, že opatření budou delší než tři týdny. Můžete už říct, že se lidé budou muset opět vzdát klasických Velikonoc?

Říkám otevřeně, že Velikonoce v normálním režimu neproběhnou. Představa, že se všechno uvolní, není reálná. Klíčová budou čísla na konci března. Když uvidíme, že vše funguje a čísla klesají, tak doufám, že to nikdo nebude chtít zkazit urychleným uvolněním. Současně ale budeme hledat možnosti, jak ty Velikonoce udělat co nejsnesitelnější.

Kdyby se vše dobře vyvíjelo, padne jako první přísné omezení pohybu?

Ano, kdyby to tak bylo, přestane platit plošné omezení pohybu v celé republice. Pak by záleželo, jestli se situace zlepšila všude, nebo zda některé regiony potřebují větší péči. Každopádně to omezení pohybu, lockdown, by se odstranilo jako první.

Kdy si vláda řekne, že je čas na rozvolnění?

Zajímají mě konkrétní čísla. Musí se denní nárůst nově nakažených snížit pod deset, nebo pět tisíc, nebo bude záležet na počtu volných míst v nemocnicích? Těch kritérií je hodně. My jsme řekli, že klíčovým parametrem bude obsazenost JIP. Teď máme na jipkách přes 1700 lidí a rozvolnění se nedá dělat, dokud to neklesne k tisícovce nebo pod tisíc. Zkrátka dokud se nevytvoří nějaká volná kapacita. Současně by měly celkově klesnout hospitalizace.

Řada odborníků od začátku varovala, že bez uzavření firem epidemie dostatečně nezpomalí. V minulosti se ukázalo, že když se s razantním omezením otálí, nakonec se k němu po čase stejně přistoupí a trvá o to déle. Nemáte obavu, že se to stane v případě neuzavření firem?

My jsme jako sociální demokracie razili opatření, aby se provoz omezil, dokud nezačne testování. Teď se ve velkých firmách už testuje, takže není důvod je zavírat. Ale zdůrazňuji, že firmy testovat musí, musí pozitivní případy hlásit a zaměstnanci musí do karantény. Tohle opatření platí podle pandemického zákona, a pokud jej nějaká firma nedodržuje, dá se s ní jednat individuálně a nemusí být „trestán“ celý sektor.

Vy byste do očkovacího systému pustil ruskou vakcínu Sputnik V a čínskou Sinopharm, přestože v Evropské unii nejsou schválené?

Rozhodně ne za současné situace bez schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Nemám nic proti ruské a čínské vakcíně, a pokud je o ně zájem, tak bychom měli hledat způsob, jak očkování jimi umožnit. Ale nemůžeme jimi očkovat lidi proti jejich vůli v tom státním systému, to by ho rozložilo. Muselo by se to řešit nějak separátně a dobrovolně. Těm, kdo touží po ruské či čínské vakcíně, bych v tom nebránil. Aspoň se ušetří jedna registrovaná vakcína.

Mě na tom zaráží, že v kritické době, kdy navíc řada lidí kvůli konspiracím nevěří ani otestovaným vakcínám, se po dlouhé době neaktivity probudí prezident a pokouší se nakupovat ruské a čínské vakcíny, které se přitom ani teď nedají použít. A premiér mu v tom sekunduje. Je teď podle vás vhodná doba na tyto politické hry?

Já nevím, proč je hlavním tématem sputnik. Chápu, že je to mediálně lákavá věc, která dělá titulky, ale reálně je to bouře ve sklenici vody. Ta vakcína není a celá logistika jejího použití mimo státní systém by byla komplikovaná a zdlouhavá. Já bych daleko větší úsilí věnoval získání už registrovaných vakcín. Ano, pan premiér se snaží a telefonuje všude možně. Ale pokud bychom polovinu té snahy získat sputnik věnovali tomu, abychom přesvědčili třeba dodavatele registrovaných vakcín nebo nové vakcíny Johnson & Johnson k větším dodávkám, bylo by to lepší.

Minulý víkend se premiér Babiš podělil s veřejností o informaci, že dostává výhrůžky. Setkáváte se s nimi taky?

Samozřejmě, já už o tom ani moc nemluvím. Kdykoli si otevřu e-mail, najdu tam nedobře míněnou radu, jak bych měl být sprovozen ze světa. Jsou to různá přání, abych umřel, chcípnul, prostě je to hnus. Ale snažím se je brát v klidu a u těch hrozeb vyhodnotit jejich relevanci. Když mají konkrétní obrysy nebo se týkají někoho jiného než mě, předávám je policii. Takových případů jsou desítky.

Desítky případů výhrůžek tedy předáváte policii?

Já o tom nechci mluvit do sdělovacích prostředků. Zkrátka ty, co už jsou za hranicí nějakého verbálního ulevení si, dávám policii.

Přestože je teď situace nejhorší od loňského března, vidíte aspoň něco pozitivního?

Když to řeknu hodně nadneseně, tak až začne víc svítit slunce a vymotáme se z těch plískanic, bude líp. A vychází to i časově, tedy že už budeme mít víc vakcín a očkování se zrychlí. Já si myslím, že léto už bude jiné.