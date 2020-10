Hamáček strašil, že v září bude denně osm tisíc nakažených. Není to tak

„Kdyby pokračoval trend zrychlování nárůstu jako poslední týden, tak by to koncem měsíce mohlo být až osm tisíc nakažených denně. To je matematika,“ varoval 16. září ministr. Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden člověk s koronavirem, bylo v té době podle exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) 1,59.