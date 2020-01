Hamáček se ještě nechce loučit s rodnými čísly

Kromě toho, že by se rodné číslo nemělo používat jako klíčový identifikátor v komunikaci občana se státem, nemělo by se také zapisovat do občanských průkazů. Podle materiálu vnitra se rodná čísla budou lidem nadále přidělovat pro účely určení totožnosti. Měla by se ale využívat maximálně dalších deset let.