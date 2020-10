Hamáček pohřbil letní dohodu s Babišem. Nechce, aby lidem zůstaly tisíce navíc z výplaty

Pokud by Sněmovna přijala Hamáčkův návrh s devatenáctiprocentní sazbou, lidem by tak od nového roku po zrušení superhrubé mzdy zůstalo z výplaty v peněženkách méně peněz, řádově stokoruny. Tímto návrhem se tedy Hamáček vrací k programovému prohlášení vlády, kde se strany zavázaly snížit daň z příjmu na 19 procent.

Co Hamáček nechce. O kolik by stoupla čistá mzda při zdanění 15 % z hrubé mzdy.

Pokud by zákonodárci v srpnu oznámený návrh schválili, pro zaměstnance s průměrným platem, který tvoří zhruba 36 tisíc korun, by to znamenalo, že po odpočtech mu zůstane o přibližně 1800 korun v peněžence více.