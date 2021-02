Hamáček: Neplivejme na policii, dělá, co může

V souvislosti s nynějšími opakovanými případy otevřených restaurací či hospod se řeší, že jejich provozovatele nelze podle současného krizového zákona nijak postihnout. Jak to s novelou tohoto zákona, která sankce zavádí, vypadá?

Sněmovna ho schválila, Senát zamítl, což znamená, že teď musí Sněmovna hlasovat o tom senátním vetu a přehlasovat ho. Budeme se snažit dostat to co nejdříve na pořad schůze, aby to hlasování proběhlo. Budeme věřit, že získáme 101 hlasů.

Máte na to?

V tom prvním hlasování Sněmovny na to hlasy byly.

Jde o to, aby ten zákon zpřísnil sankce?

Ne. Snažím se vyvarovat pojmu zpřísnění. Snažíme se sladit sankce za porušování u těch dvou zákonů, které nyní uplatňujeme, tedy zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. V tom prvním ty sankce jsou, a ukládá je hygienická stanice, v krizovém zákoně nejsou. Chceme tedy, aby i tam byly stejné sankce jako v zákoně na ochranu veřejného zdraví.

Aby mohli být postižitelní i provozovatelé restaurací?

Přesně tak. Aby se paradoxně nestalo to, že se provozovatel rozhodne, že bude porušovat zákon nebo nařízení a sankcionován bude chudák jeho zaměstnanec, který v restauraci zrovna v tu chvíli bude a který o tom samozřejmě nerozhoduje.

Jak má či nemá policie postupovat v případech otevřených restaurací v době zákazu, jako byla naposledy ta liberecká, kde ale policisté dovnitř nešli, zatímco jinam vrazili třeba i pomocí beranidel? Kdy tak mohou učinit a zasáhnout v ní?

Policie samozřejmě může vstupovat do objektů, ale za předpokladu, kdy má důvodné podezření, že tam dochází k porušování zákona, což se stalo například v Praze, v Českých Budějovicích či Olomouci a v celé řadě dalších případů.

Co se týká Liberce, tak když tam přijela hlídka, bylo tam ticho a nikoho neviděli. Na rozdíl od novinářů, kteří tam bivakovali pravděpodobně několik hodin, ta hlídka v danou chvíli nevyhodnotila situaci tak, že má dostatek důkazů anebo indicií k tomu, že se uvnitř něco děje, a takto to předala nadřízeným, kteří nějak rozhodli. Byl bych rozhodně nerad, aby se tady na základě jednoho případu plivalo na policii, která dělá opravdu, co může, a to celý rok. Její lidé dělají přesčasy, které jim nikdo neplatí, a ve většině případů policie zafungovala.

Hovoří se o tom, zda policie nenasadila dvojí metr, když například do hotelu v Teplicích, kde se konala dvoudenní narozeninová oslava Petra Bendy, vůbec nešla, kousek dál ale zasahovala.

Tam to prošetřuje odbor vnitřní kontroly. A pokud má někdo důkazy anebo informace o tom, že tam někdo postup policie ovlivňoval, tak ať to řekne, a bude se to řešit. (Jednání policie v Teplicích už řeší i Generální inspekce bezpečnostních sborů, která podle mluvčí Ivany Nguyenové obdržela podnět od šéfa ústecké krajské policie. Zatím ale k němu nedostala patřičné podklady, pozn. red.)

Stojíte si za prací policie?