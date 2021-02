Hamáček: Nemám informace o uzavírce dalších okresů

Vláda by měla také probrat nákup antigenních testů pro školáky, který kritizuje premiér Andrej Babiš (ANO). Pokud bude podle Hamáčka tendr zrušen, testy se do začátku března, kdy se měla část žáků a studentů vrátit do škol, nakoupit nestihnou.

Kvůli špatné epidemické situaci jsou v současné době uzavřeny tři okresy v Královéhradeckém a Karlovarském kraji, platí v nich přísnější opatření, lidé oblasti nesmí kromě výjimek opouštět, ani do nich jezdit. Situace se v posledních dnech zhoršuje i v dalších okresech zejména v Plzeňském kraji.

Hamáček řekl, že v současné době nemá informace, že by krajské hygienické stanice chystaly uzávěru dalších okresů. Poznamenal, že jako ministr vnitra by to věděl, protože by si hygienici vyžadovali součinnost s policií. Očekává, že o tématu se ale bude hovořit buď na vládě nebo na radě pro zdravotní rizika. Poukázal na omezené kapacity policie, která zavedená opatření kontroluje. Uzavření například celého kraje označil z hlediska policejních kapacit za velmi složité.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) by byl pro uzavření dalších okresů, pokud by v nich situace eskalovala podobně jako na Sokolovsku či Chebsku. Opatření podle něj určité výsledky měla, je ale otázka, zda zafungovalo omezení mobility nebo rozhodnutí lidé začali vnímat jako vykřičník, aby se chovali zodpovědně.

Starosta Tachova: Náš okres nezavřou, nemají tu policisty

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) je k dalším uzavírkám obezřetný, na Trutnovsku podle něj počet nákaz stagnoval již před zavedením nových opatření.

Vláda se v pondělí pravděpodobně bude zabývat i návratem školáků do lavic a nákupem testů, které by obnovení prezenční výuky měly umožnit. Výběr vítězné firmy v sobotu kritizoval Babiš, podle kterého jsou kolem tendru a jeho vítěze nejasnosti. Požaduje proto jeho zrušení. Hamáček naopak rozhodnutí hájí. Dnes poznamenal, že pokud vláda zakázku v pondělí zruší, do začátku března již nebude reálné testy zajistit.