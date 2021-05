Hamáček: ČSSD se musí před klíčovou bitvou postavit do řady

Nepřipadáte si jako Zorro mstitel, který se zbavuje svých oponentů? Petříčka jste se zbavil jako ministra zahraničí, jediného hejtmana soc. dem. Martina Netolického jste odvolal z dozorčí rady České pošty a vyhodil ho z čela stranické odborné komise pro místní rozvoj.

To jsou naprosté podružnosti…

Kdyby vyhrál Petříček, už bych v ministerském křesle neseděl.

A nebo vyřizování osobních účtů…

Vůbec ne. Je to snaha konečně tu stranu postavit do řady před nejklíčovějším soubojem, kterým budou říjnové sněmovní volby. Pokud jdeme do bitvy, kde nám jde o život, tak do ní musejí jít lidé, na které je spoleh. A pokud nemají důvěru vedení, tak prostě končí. Říkám znovu, kdyby vyhrál Petříček, už bych v ministerském křesle neseděl.

Když jste zmínil exministra zahraničí, pak podle některých straníků ho chcete sundat i z křesla lídra pražské kandidátky a nahradit ho vaší místopředsedkyní a ministryní práce Janou Maláčovou. Je to pravda?

Pražská kandidátka zatím není schválená, konference byla přerušena a bude na pražské organizaci, koho do čela zvolí.

Neboli vedení soc. dem. do toho nebude zasahovat, stejně jako třeba v Libereckém, Ústeckém a Jihomoravském kraji, kam byste rád protlačil své lidi?

To, že mám nějakou představu, jak by kandidátky měly vypadat, je pravda. Jde o to, využít veškerý potenciál, který máme, abychom na podzim uspěli. Je ale pravda, že je to věcí krajů a finální kompetenci nemá Hamáček, ale padesátičlenné předsednictvo strany.

Bude tedy Maláčová jedničkou v Praze?

Mám svoji představu, jak by to mohlo být, ale nebudu nic dopředu komentovat. Nějakou představu určitě mají také pražští sociální demokraté, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně jsem přesvědčen, že kandidátka v Praze musí být taková, aby byla schopna získat minimálně šest procent. Tomáš Petříček získal 1,7 procenta.

Považujete za střelbu do zad fakt, že Petříček, Netolický, Šmarda a další zakládají názorovou platformu ve straně?

Možná by bylo dobré podívat se na jejich reakce v době, kdy tady vznikla platforma Zachraňme soc. dem.

Kterou založil před sjezdem v roce 2018 váš dnešní náměstek a chráněnec Michal Hašek…

Ano, a tito lidé byli velmi kritičtí a mluvili o tom, že strana musí být jednotná a platformy jsou k ničemu. Já jsem tehdy vyzval platformu, aby se rozpustila, což se nakonec stalo, a teď ti samí lidé zakládají novou.

Vyzvete je k rozpuštění?

Ať si dělají, co chtějí, hlavně ať neškodí sociální demokracii.

Po vašem stranickém sjezdu jste si pochvaloval, že se již podařilo uzavřít dobu, kdy jste byli rozhádaní. Trvá tento váš pocit i teď?

Minimálně vedení strany mluví jedním hlasem. A pak je tu pár lidí, kterým se nelíbí výsledek sjezdu. Vždycky, když někdo oznámí anketu mezi so­ciálními demokraty, jestli to jejich vedení dělá dobře, nebo špatně, tak vám dopředu řeknu, kdo bude ten, kdo bude kritizovat. To je pět šest lidí, kteří to dělají do­kola.

Vy jste vždy tvrdil, že jste demokratická strana, kde každý má právo si otevřeně říct svůj názor.

Říkat ho samozřejmě mohou, ale pak ať se nediví, že ty výsledky jsou, jaké jsou. V každé straně jsou spory a lidé v nich říkají, že jejich předseda je dobrý, nebo špatný. Ale když obvoláte 14 krajských předsedů ODS, tak vám všichni řeknou, že to Petr Fiala dělá dobře. I když si o tom mohou myslet cokoli. Nikdy jsem nezaznamenal, že by jihočeský hejtman za ODS Martin Kuba veřejně kritizoval svého stranického šéfa. Neudělá to, protože ví, že to škodí té straně.

Mluvil jste o tom, že ti, kdo staví ČSSD do pozice rozhádané strany, by měli buď přestat, nebo odejít. To má být výzva, aby ti, kdo s vámi nesouhlasí, ze strany odešli?

Já nikoho nevyhazuji. Jen říkám, ať se každý, než něco řekne na veřejnosti, třikrát nadechne a zamyslí se nad tím, čemu to poslouží. Jestli když bude hejtman za soc. dem. tvrdit o svém předsedovi, že je nedůvěryhodný, pomůže sociální demokracii, nebo sobě. Podle mě to nepomůže nikomu.

A pomohou soc. dem. matadoři Zdeněk Škromach, Milan Urban, Vladimír Špidla či Jiří Dienstbier, které povoláváte do aktivní politiky?

Ve chvíli, kdy soc. dem. opravdu bojuje o život, tak ti lidé, kteří už by opravdu nemuseli jít s kůží na trh a svou práci pro stranu již odvedli, a já jim za to děkuji, chtějí pomoci, tak zaplať pánbůh za to. Třeba s Milanem Urbanem jsme také měli historicky spory a řekli jsme si věci, které nebyly hezké, ale dnes jsme tým ve středních Čechách, který bude stranu chtít dostat nahoru. Stokrát víc jsem rád za tyhle matadory, kteří se vracejí, než za těch pět „chytrých“, kteří nás pořád kritizují.

Slibujete si od toho i to, že vám přilákají bývalé voliče, kteří dávali straně hlas v době, kdy tito lidé byli tvářemi ČSSD?

Samozřejmě. Např. právě Milan Urban v těch posledních volbách, kdy byl sedmý na kandidátce, měl několik tisíc preferenčních hlasů. Lidé v regionu, odkud je, ho znají a věří mu.

Jak do této vaší taktiky zapadá Michal Hašek, kterého jste udělal svým náměstkem na ministerstvu, a tím popudil hodně vašich členů?

Někteří lidé neumějí být velkorysí. Michal Hašek udělal strašlivou politickou chybu (v době tzv. lánského puče opakovaně lhal o schůzce s prezidentem Zemanem – pozn. red.) a já byl jeden z těch, kdo tvrdili, že za to musí odejít z politiky. On to udělal, měl víc než sedm let „dištanc“. Nevrací se do žádné politické funkce. Je politický náměstek ministra vnitra, tedy moje pravá ruka. Bude mít na starosti integrovaný záchranný systém, komunikaci s kraji.

Toto jsou pro nás klíčové volby a budou to první, kdy to bude o mně, jako o předsedovi strany.

Prohlásil jste, že pokud se ČSSD nedostane do Sněmovny, pak nemá smysl, abyste tu stranu vedl dál. Hrajete tak all in jako v pokeru, tedy všechno, nebo nic?

Samozřejmě, protože to by bylo moje selhání. Logicky pak musí přijít někdo jiný. Nedokážu si představit, že bych po prohře ve volbách do parlamentu předstoupil před členy strany a řekl jim: Příště to bude lepší. Toto jsou pro nás klíčové volby a budou to první, kdy to bude o mně, jako o předsedovi strany.

Spojujete svoji budoucnost se sociální demokracií?

Určitě. Já nemám vyplněný žádný přestupní lístek. Zůstanu řadovým členem.

Vadí vám, že vaše jméno bude jednou spojováno s nejhorším obdobím sociální demokracie?

To je historie. Holt to na mě vyšlo. Pořád věřím, že moje jméno bude spojováno s tím, že soc. dem. to nejhorší období přežije a vrátí se. Ale to už ji povede někdo jiný. Když jsem ji přebíral v roce 2018, tak jsem si dal úkol převést ji tím nejhorším obdobím, jak říkám, průsmykem smrti.

Přebíral jsem stranu na sedmi procentech, nyní se pohybujeme kolem pěti. Byl bych rád, kdyby to bylo deset, ale to vzhledem k okolnostem možné není. Takže mým cílem je ji dostat do Sněmovny. Úbytek voličů zaznamenávají všechny levicové strany, věřím, že postupně bude prostor pro návrat levice.

Máte představu, kolik členů soc. dem. ubude po červnu, kdy končí lhůta pro zaplacení členských příspěvků?

Nemám informace o nějakém masovém exodu. Nyní máme kolem 11 tisíc členů a to je na české poměry velmi solidní.