Hamáček: Babiš má levicové plány, ale pravicový rozpočet

Pane vicepremiére a předsedo soc. dem., jak vám to klape v koalici?

V rámci možností. Čekáme netrpělivě na jednání koaliční rady, abychom probrali některé priority zejména z resortu ministerstva práce a sociálních věcí. Zatím máme více méně dohodu o předčasných odchodech do důchodu, o kompenzacích pro ženy, které jsou znevýhodněné nižšími důchody, bavíme se o důchodové reformě.

V poslední době se docela brutálně ostřelujete na dálku, zejména vaše místopředsedkyně a ministryně práce Maláčová s premiérem Babišem, právě kvůli důchodové reformě, ale i situaci na ministerstvu dopravy, kdy oba na sobě nenechávají nit suchou.

Řekl bych, že jde o standardní provozní problémy. Myslím si, že pan premiér má svých starostí dost, protože to, co se děje na dopravě a dalších resortech, míním tím obranu, není dobré. Proto bych uvítal, kdyby se soustředil na práci svých ministrů.

Tady unisono zní, abychom zpřísnili vyplácení sociálních dávek, a když to Jana Maláčová navrhne, tak je z toho dusno. Vicepremiér Jan Hamáček

Pokud kritizuje naše ministry, tak chci upozornit, že všichni fungují bez jakýchkoli skandálů. A pokud má pan premiér nějaké narážky třeba na IT systémy na MPSV, tak jsem svolal pracovní skupinu v rámci ministerstva vnitra na základě usnesení vlády, podle kterého mají všechny zakázky proběhnout pod dozorem odboru hlavního architekta eGovernmentu, který spadá do gesce vnitra.

Takže veškeré věci, které řeší ministerstvo práce, budou pod dozorem vládního zmocněnce Dzurilly a hlavního architekta státní správy, což je pan Kuchař. Takže je to pod kontrolou a problém vyřešíme.

Kritiku premiéra na adresu vaší ministryně sice můžete přičítat jeho problémům se skandály vlastních ministrů, ale Maláčová rozhádala i sociální demokracii, když navrhla krátit dávky na bydlení rodičům záškoláků. Stojíte za takovým návrhem?

Fascinuje mě, že tady unisono – zleva, zprava – zní, abychom zpřísnili vyplácení sociálních dávek, a když to Jana Maláčová navrhne, tak je z toho dusno.

Předseda ČSSD Jan Hamáček Foto: Petr Hloušek, Právo

Ano, můžeme se bavit o tom, jaká je ta nejlepší cesta, zda postihovat rodiče, kteří neposílají děti do školy, tím, že jim sebereme dávky na bydlení, ale pokud to někdo kritizuje, tak ať přijde s nějakou jinou alternativou. Jak přimět rodiče, aby posílali děti do školy? Třeba v Ústeckém kraji máme kolem patnácti procent dětí, kteří nedokončí školní docházku, takže ten problém tady prostě je.

To nikdo nezpochybňuje, ale spíš běží o to, zda ho řešit tak, jak chce vaše ministryně, což podle části vašich členů neodpovídá politice ČSSD.

Byl jsem na koaliční radě, kde pan ministr školství Plaga říkal ano, problém tady je, akorát si nejsme v resortu školství jisti, zda cesta přes dávky je ta správná.

Znovu říkám, tak ať někdo přijde s jiným návrhem. Jana Maláčová se alespoň pokusila tento problém řešit. Není to věc, na které by stála nebo padala vláda. MPSV má jiné priority, už jsem se o nich zmínil na začátku, tedy předčasné odchody do důchodu, vyrovnání rozdílů mezi důchody žen a mužů a důchodovou reformu.

A co další ze série jejích návrhů – znovuzavedení regulace nájemného? Za tím soc. dem. stojí?

Z mého pohledu jde spíš o námět do diskuse. Dlouhodobě říkáme, že velké téma bydlení, které trápí spoustu lidí, nikdo neřeší. Chceme, aby tady byla vedle vlastnického bydlení také možnost nájemního a družstevního bydlení.

Asi uznáte, že není pro každého snadné koupit si dnes byt a zadlužit se na pětadvacet let. Regulace nájemného je možná v situaci, kdy máte nějaký bytový fond. To je třeba případ Berlína, kde to schválili a odkud si Jana vzala příklad.

Ale problém Prahy, Brna a dalších velkých měst je v tom, že tato města skoro žádný bytový fond nemají.

Jste spokojen s prací vaší ministryně práce?

Ano, Jana Maláčová má moji plnou podporu.

Maláčová to schytala od premiéra i za to, že chtěla dosadit bývalého ministra průmyslu a obchodu za soc. dem. Jiřího Havlíčka do čela Úřadu práce. Nenahráli jste zbytečně jeho argumentaci, že tradiční strany rozdávají trafiky?

Pokud vím, tak exministr Havlíček se o tu funkci už neuchází. A znovu říkám, pan premiér si má udělat pořádek ve svých resortech. My jsme tradiční politická strana, do funkcí navrhujeme lidi s nějakou historií a zkušeností. Kdyby takto postupoval i pan premiér, tak se nedočkal problémů s panem Kremlíkem.

O běží v příběhu odvolaného ministra Kremlíka, jeho údajného uplácení a předraženého systému na dálniční známky?

Ve standardním systému by pan Kremlík nikdy nebyl ministrem dopravy. Je produktem personální politiky pana Babiše, který vytahuje ministry jako králíky z klobouku a stejně, jak je instaluje, tak je popravuje. Nepamatuji si, že by zde byl případ, kdy premiér odvolá ministra a pak podá trestní oznámení. To jen dokazuje do jisté míry personální vyprázdněnost hnutí ANO. Má 78 poslanců, kteří získali mandát od občanů, a pan premiér není schopen z těchto lidí vybrat nikoho, kdo by šel dělat ministerskou funkci.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček při rozhovoru Foto: Petr Hloušek, Právo

Jak si vysvětlujete fakt, že Kremlík neoznámil údajnou nabídku úplatku orgánům činným v trestním řízení, ale s odstupem tří týdnů běžel za šéfem kontrarozvědky?

Pan exministr je právník a musí vědět, že pokud se dozví o protiprávním jednání, musí informovat orgány činné v trestním řízení. Což není BIS. Pokud se radil s panem plukovníkem Koudelkou, je to v pořádku, ale krok dvě mělo být podání trestního oznámení.

Pokud bychom chtěli splnit dvě procenta HDP na obranu, je to 60 miliard navíc. Je ministerstvo obrany schopno ty peníze rozumně utratit? Vicepremiér Jan Hamáček

Přiznám se, že spoustě kroků pana Kremlíka nerozumím. Zažil jsem s ním několik jednání a musím říct, že já bych ho nikdy na ministerstvo dopravy neposadil.

Policie z vlastní iniciativy začala údajný úplatek prověřovat, můžete garantovat, že na její lidi nebude vyvíjet jakýkoli nátlak?

Dokud budu ministrem vnitra, tak žádný politický nátlak na policii vykonáván nebude.

Může podle vás řídit jeden člověk dvě ministerstva? Běží o vicepremiéra Havlíčka, který má pod palcem vedle vědy a výzkumu resorty dopravy a průmyslu. Sám jste nějakou chvíli vedle vnitra řídil i ministerstvo zahraničí.

Právě proto, že mám tuto víc než tříměsíční zkušenost, tak říkám ne. V mé situaci šlo o provizorium, nikoli o trvalý stav, jak to má být nyní. Pamatuji si, jak na ministerstvu zahraničí čekali na plnohodnotného ministra, který nebude muset dělit svou práci mezi další resort.

Pokud bude pan dvojministr Havlíček natrvalo řídit dopravu a průmysl, považuji to za science fiction. Důsledek bude jediný: celá doprava se zastaví. Bude to stejná situace, jaká byla v minulosti za Víta Bárty, kdy úředníci budou čekat, co se stane, a neudělá se vůbec nic. Ujištění, že se budou stavět dálnice, to je iluze.

Co s tím?

To je problém pana premiéra.

Mluvíte o tom, jaké máte priority, co chcete prosadit, ale soudě podle vašich preferencí to vypadá, že voliči to příliš neoceňují, a dlouhodobě vás i další strany válcuje ANO. Kde je chyba?

Podle mě to je okouzlením národa Andrejem Babišem. On přichází s tím, že se lidé nemusí bát, on všechno zařídí – ANO bude líp. Je to nejen náš problém, ale potýkají se s ním i ostatní politické strany, které nejsou podle průzkumů schopny získat víc než 15 procent hlasů.

S premiérem jste v poslední době dali shodně najevo, že jste proti navyšování výdajů na obranu na dvě procenta HDP. Nemáte dojem, že tím znevěrohodňujete Česko v očích dalších členů NATO, tím spíš, že Babiš při své návštěvě Bílého domu ona dvě procenta do roku 2024 slíbil?

Už v době Sobotkovy vlády jsme se dohodli, že ve chvíli, kdy podíl na obranu dosáhne 1,4 procenta HDP, probereme strategii naší bezpečnostní politiky a podle toho upravíme výdaje. Dnes jsme v situaci, že pokud bychom chtěli splnit dvě procenta, tak je to 60 miliard navíc. Takže se ptám: je ministerstvo obrany schopno ty peníze rozumně utratit? A to nic nemění na faktu, že výdaje na obranu považujeme za prioritu.

Jarda Foldyna není v situaci, že by mohl dávat ultimáta. Pokud chce odejít, bránit mu v tom nebudeme. Vicepremiér Jan Hamáček

Já jako soc. dem. ale říkám: jsem připraven se o dvou procentech bavit, ale současně musíme mluvit o tom, jaké jsou příjmy státního rozpočtu. Tam vidím rezervu. Proto mluvíme o bankovní dani, progresivním zdanění, opatřením proti odlivu peněz do zahraničí. Pokud toto zvládneme, pak si můžeme dovolit dát dvě procenta HDP. Jenže pan premiér se tomu zoufale brání. Nesouhlasí s tím ani pravice.

Ale kritici tvrdí, že kdybyste, jako vláda, nerozdávali dárečky, pak by to nemusel být takový problém.

Vždyť přece tito kritici musí vědět, že dvě procenta je šedesát miliard. Jen pro ilustraci, to jsou tři čtvrtiny rozpočtu ministerstva vnitra. Tak ať nám opozice řekne, kde ty peníze vzít. Kdybych třeba já ze svého rozpočtu měl dát dvě miliardy, tak nejsem schopen zajistit benzin pro policejní auta.

Z toho tedy plyne, že nepodpoříte návrh z dílny ODS o zajištění obrany, který má dvě procenta HDP na obranu uzákonit?

Nepodpoříme. Ať nám paní poslankyně Černochová vysvětlí, kde na to vzít. To vezmeme všem resortům miliardy, abychom mohli nakupovat obrněnce, tanky, letadla? Z Ameriky.

Vy máte pochybnosti o těchto nákupech? Trváte na tom, že pokud na Česko uvalí USA sankce kvůli zavádění digitální daně, která zasáhne velké americké firmy, měli bychom odstoupit od uzavřené smlouvy na vrtulníky?

Pokud chceme utratit dvacet miliard z peněz našich daňových poplatníků za americké zbraně a dát práci tisícům, možná desetitisícům amerických dělníků, a Trump nám vyhrožuje sankcemi, tak proč bychom si vrtulníky nekoupili v Itálii? Tady přece platí, že každý hájí své zájmy.

Nezpochybňuji naše spojenecké závazky s USA. Ale pod čarou říkám, že naše závazky jsou s USA, nikoli s Donaldem Trumpem. Pokud americký prezident říká, že je potřeba zvýšit výdaje na obranu a že nejlepší zbraně jsou americké, tak když si je pak kupujeme, nemůže nás trestat za to, že chceme zdanit americké firmy, které tady vydělávají nehorázné peníze.

Už několik měsíců řádí ve středních Čechách zlodějský gang. Lidé si zakládají domobranu, najímají si bezpečnostní služby a kritizují polici za neschopnost. To vám nevadí?

Řešením je masívní nasazení policie, doplnění podstavu, který tam je. Teď skončil turnus základní odborné přípravy a těch sto nových policistů dříve, než půjdou na nová oddělení po celé republice, budou tři měsíce posilovat Prahu a střední Čechy. To je okamžité řešení, ale systémově se to vyřeší tehdy, kdy budu schopen zaplatit dostatečný počet policistů v hlavním městě a Středočeském kraji.

Policisté tvrdí, že je plno v kancelářích na prezídiu, na krajských ředitelstvích, ale ve výkonu služby je málo lidí. Podle nich nalákat nové posily dost dobře nejde, když uchazeči o práci dostanou v hypermarketu větší nástupní plat než u policie. Jak to chcete změnit?

Musíme je zaplatit.

Kde na to chcete vzít?

A jsme zpátky u státního rozpočtu. A u výdajů na obranu. Státní rozpočet má nějaké příjmy a já od začátku vyjednávání o vládě jsem Andreji Babišovi říkal: To nemůže rozpočtově vyjít. Vy máte levicové plány a pravicový rozpočet. Všichni mi tvrdili, že to není problém, protože to vyberou na daních. Dnes bych já potřeboval na vnitru tři miliardy navíc. Abych mohl dát stabilizační příspěvek a těm v Jesenici říci: máte tarifní plat 27 tisíc, rizikový příplatek devět a k tomu stabilizační příspěvek pět tisíc. A bylo by to víc než v tom hypermarketu. Ale já ty peníze nemám.

A nejspíš je ani mít nebudete. Má to řešení?

Kdybych měl ve Sněmovně 101 poslanců, tak to neřeším. Zdaním banky, těch patnáct miliard nasypu do státního rozpočtu a část z toho by šla na policisty. I na ty v Jesenici. Andrej Babiš to nechce a nechce to ani jeho ministryně financí.

Teď to vypadá, že nejenže nemáte 101 poslanců, ale ze strany a z vašeho patnáctičlenného klubu odchází kvůli neshodám s místopředsedy strany Jaroslav Foldyna. Dal najevo, že pokud nerezignují Maláčová, Petříček a Šmarda, odejde. Bude to pro vás ztráta, nebo spíš úleva?

Jarda Foldyna není v situaci, že by mohl dávat ultimáta. Pokud chce odejít, bránit mu v tom nebudeme. Soc. dem. není žádný kriminál, takže jestli vidí své štěstí jinde, prosím. Jeho vyloučení jsem navrhoval už loni v září. Neprošlo to kvůli hlasům pražské sociální demokracie. Takže pokud odejde sám, pokládám to za vyřešené.

Celý rozhovor si můžete přečíst v sobotním vydání deníku Právo