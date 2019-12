Greenpeace promítla na Úřad vlády vzkaz pro Babiše

“Abychom naplnili cíle klimatické dohody z Paříže a zamezili oteplení o více než 1,5 °C, které by mělo katastrofické dopady pro budoucí generace a prostředí, ve kterém budou žít, je třeba dosáhnout uhlíkové neutrality co nejdříve. Pokud premiér Babiš dohodu zablokuje, oficiálně přizná, že dohoda z Paříže má pro Česko cenu toaletního papíru, se kterým do záchodu splachuje i naději mladé generace a našich dětí na alespoň jakž takž přijatelné životní podmínky,” uvedl Lukáš Hrábek z Greenpeace.