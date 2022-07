Graubner: Měli bychom myslet na budoucnost a mít více dětí

Nejsem mladý, ale když nastupoval do úřadu papež František, byl ještě o dva roky starší. I když se v církvi taky plánuje, naším úkolem je plnit plány Boží a věřit, že on ví, proč od nás něco žádá. Boží vůle se plní jen v přítomném okamžiku. Tak přijímám své poslání.

Kdo působí ve veřejném sektoru, nemůže být apolitický, i když nedělá politiku a je nadstranický. Jako každý farář musí jednat se starostou obce bez ohledu na to, za koho kandidoval, tak vyšší představitelé církve musí jednat s představiteli státu bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Nejde o sňatek trůnu s oltářem, ale o spolupráci ve prospěch druhých, o společné hledání dobra pro lid.

U nás to bohužel někdy vypadá, jako kdyby nikdy nepřestávala volební kampaň, jako kdyby nejvyšším dobrem bylo vítězství nějaké strany, a ne skutečné dobro národa. Slovo politika je od slova polis – město, jehož blahu má politik sloužit. Na tom spolupracovat chci, ale bude to jen jeden z mnoha mých úkolů.

Smlouva s Vatikánem budí vášně už sto let

Smlouva s Vatikánem budí vášně už sto let Domácí

Já nechci dělat velkolepé plány, ale chci se soustředit na normální život církve zdola, na křesťanský život v rodinách a ve farnostech. A pak chci být pozorný k tomu, co ukáže Pán. Jestli se v této oblasti něco podaří, ponese to dlouhodobě plody, protože radost z Boha a zkušenost s mocí a silou Božího slova i společenství s Ježíšem uprostřed připraví novou generaci Kristových svědků a nositelů křesťanského života.

Promiňte, ale tady budu rozlišovat společnost a sdělovací prostředky, které vytvářejí veřejné mínění. Některé mají o církev zájem jen tehdy, když mohou rozmazat něco negativního. Vedle toho zažívám spousty krásných setkání v oblasti kultury i sportu, s vojáky, policisty, hasiči a myslivci, ale i v akademickém světě, kde projevují daleko větší otevřenost a chtějí spolupráci s církví. Určitě máme v oblasti komunikace co zlepšovat, ale nezáleží to jen na nás.

Poslání církve je stejné v celých dějinách, je to oslava Boha, hlásání evangelia a služba lásky. Máte pravdu, že v různých situacích se mění akcenty, ale poslání zůstává. Jedním z dobových akcentů je odpověď na přehnaný egocentrismus a víru ve všemohoucí peníze, což působí rozdrobení společnosti.

Když chybí láska, která hledá dobro druhého, umí naslouchat a chce sloužit, nefunguje ani rodina. Bible říká, že Bůh je láska. Ten, kdo říká, že věří v Boha a přijímá ho, by to měl ukazovat tím, že nechá Boha v sobě milovat. Ta věta však platí i opačně: Kdo nezištně miluje, má v sobě Boha, který je láska. Tak jsou mezi námi mnozí, kteří nezištně milují a jsou Bohu blíž, než si myslí, i když ho zatím neznají. Já jsem hrdý na to, že je u nás mnoho lidí, kteří nezištně milují a obětavě pomáhají, jak se ukazuje zvlášť v různých krizích, jako třeba za pandemie nebo během války na Ukrajině.