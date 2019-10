Gottův fotograf Jirásek: Říkal jen dobré věci, vážil si lidí

Všechny je měl rád, měl rád i všechna média a se všemi vycházel. A jestli někoho měl rád méně, nedal to znát. Při výběru fotek byl velký perfekcionista. Při naší spolupráci to probíhalo tak, že si všechny poctivě prohlédl, ale na většině z nich našel nějakou chybu či nedostatek.

Měli jsme spolu takovou hru. Na koncertě jsem nafotil třeba tisíc fotek. Z nich jsem pak vybral padesát, třicet a nakonec dvacet nejlepších. Ty jsem mu předložil a věděl jsem, že na fotce, která byla podle mého názoru úplně nejlepší, je nepatrný detail, který by mu mohl vadit. Doufal jsem, že ho nenajde.

Vždycky mi kladl na srdce, abych lidem říkal jenom dobré zprávy. Byl přesvědčen, že je to správné, byl to jeho životní postoj

On pak seděl u nás doma v obýváku, prohlížel si snímky, a když došel k tomu z mého pohledu nejlepšímu, zeptal jsem se ho, co na něj říká. A on odpověděl: Víš, Františku, všechny jsou dobré a tahle je úplně nejlepší. Ale já bych na ní…