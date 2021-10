Generální inspekce odložila možné úniky z kauzy Vrbětice

Prezident Zeman k Vrběticím letos po zveřejnění kauzy v rozhovoru pro pořad Prima Partie mimo jiné uvedl, že pracovník firmy Imex Group odmítl výslech na detektoru lži. Podle Ondruše to ale nebyla ani pravda. „To, co jsme uvedli do spisu, a já jsem u toho seděl, byl přesný opak toho, co uvedl pan prezident,“ uvedl právník. Dodal, že chtěl však od policistů záruku, že se jejich dotazy budou vztahovat pouze k vrbětické kauze. „Měli jsme obavu, že by ty informace mohly utéct do sdělovacích prostředků. A to se nakonec skutečně stalo. Někdo to vynesl prezidentovi a pan prezident to obratem sdělil dál,“ doplnil právník.