Fungování škol od září: samotky pro nakažené, žádné hromadné akce

Školy by měly zřídit místnost nebo prostor pro izolaci nakaženého pracovníka či dítěte. Měly by také v co největším možném rozsahu zachovávat homogenitu skupin a omezit slučování tříd či hromadné školní akce. Vyplývá to z návrhu podmínek pro provoz škol od září, který dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.