Firma Kytary.cz otestovala doručení zásilky dronem. Ten v simulované zakázce úspěšně doručil ukulele z pražských Modřan do Chuchle. Pro společnost by bylo doručování zásilek dronem ekonomicky výhodné, vyjde totiž zhruba na polovinu částky, kterou jinak musí platit za kurýra. Zatím však není možné tuto službu v praxi zprovoznit, česká legislativa to totiž neumožňuje.