Buď ji vcucnou, nebo si do ní nazvrací. Fitness centra kritizují komedii s rouškami

Podle sportovců se ale v roušce cvičit či trénovat prostě nedá. „Ať si to politici přijdou zkusit, buď ji vcucnou, nebo si do ní nazvrací,” řekl Novinkám provozovatel fitness centra Bitevní pole Tomáš Steinhart. Ten nabídl hodinu svých služeb v roušce politikům zdarma.

Lidé přišli také do olomouckého fitness centra FIT-KO. „Klientům to chybí, ale všichni jsou rozčarovaní z roušek," řekl ČTK provozovatel centra Martin Kočíř. Problém to podle něj bude u všech aktivit, při nichž se lidé zadýchávají. "Protahovat s rouškou se dá, ale při cvičení je důležité dýchání. Pokud by měl člověk cvičit tabatu nebo měl jet na spinning, to se v roušce nedá," řekl Kočíř.