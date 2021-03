Firmy povinně testují. A shánějí sady

Od dosavadního dobrovolného k povinnému testování přešla také kolínská automobilka Toyota se 3,5 tisíce zaměstnanců.

„Prozatím ale bojujeme s nedostatkem testů. Sháníme je, kde se dá, ale nejsou k dostání v takovém množství, jaké je potřeba,“ řekl Právu mluvčí Toyoty Motor Manufacturing ČR Tomáš Paroubek.

Škoda Auto od října

Dlouhodobě svým zaměstnancům dávala možnost testování i mladoboleslavská automobilka a nyní v tom pokračuje. „Testujeme už od října,“ uvedl mluvčí Škody Auto Tomáš Kotera.

Automobilka nabízí zaměstnancům PCR testy i antigenní testy zdarma, provádí je zdravotnický personál v automobilce.

„Testovali jsme stovky zaměstnanců denně a výsledky zapisujeme do zdravotní dokumentace, případně hlásíme krajské hygienické stanici,“ dodal Kotera. Automobilka na antigenní tetování vynaložila téměř tři miliony korun a do protiepidemických opatření téměř miliardu.

To brněnská společnost Zetor Tractors, která je známým výrobcem traktorů, zatím své zaměstnance plošně na covid-19 netestovala. „Zvažujeme všechny možnosti, abychom na tuto variantu byli připraveni,“ řekl Právu Dominik Moser z vedení podniku.

O něco dál je v této oblasti na jižní Moravě průmyslový podnik ABB, který stejně jako Zetor zaměstnává stovky lidí. Ten již testuje své pracovníky ve výrobních závodech, ale také na místech ve firmě, kde je pohyb většího množství lidí, dokonce několik týdnů.

„Na všech ostatních pracovištích pracují lidé na home office, případně jsou jim k dispozici antigenní testy,“ uvedla Markéta Brázdová z vedení podniku.

„Problémy zatím firmy vesměs vyhodnocené nemají, je to ve fázi, kdy se spíš starají při všech těch rychlých změnách o to, co je vlastně povinné, volají o informace a snaží se, aby to stihly,“ uvedla za Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina její ředitelka Petra Poláková. Setkali se tu i se žádostmi o tip na nějakou firmu, kde by se testy daly sehnat.

Česká pošta dělá také plošné testování zaměstnanců Foto: Novinky

Zdaleka ne všichni totiž byli úspěšní jako žirovnický výrobce dveřních pantů pro automobilový průmysl, firma Krásl, spol. s. r. o. Pro stovku svých zaměstnanců zvolili samotestování. „Testy máme objednané, přijít by měly do konce týdne. Tak snad to tak bude,“ uvedla za vedení firmy Stanislava Kráslová.

Takové štěstí neměli u jihlavského výrobce dveří a zárubní Sapeli, firma s necelými čtyřmi stovkami zaměstnanců se rovněž rozhodla pro samotestování, ale testy zatím zajištěné nemá. „Rozhodli jsme se pro nákup antigenních testů, ale u všech firem, kde jsme poptávali – a poptávali jsme u všech z tabulky ministerstva zdravotnictví –, zněla odpověď: dodací lhůta osm až deset, někde i 15 dnů. Zatím nejsme ve fázi, kdy by nám někdo slíbil, že má testy na skladě, okamžitě je doveze, a my bychom věděli, kdy je dostaneme. To je teď největší problém,“ řekla Právu manažerka Lada Chrástová.

Na testování zaměstnanců se chystá i Slévárna Zábřeh. „Zrovna včera jsme to řešili s majitelem. Testy bychom měli mít příští týden. Máme však jen 38 lidí, a tak nepředpokládám, že bychom s testováním začali v průběhu týdne nebo dvou,“ konstatoval výkonný ředitel firmy Leoš Rozsíval.

Na radnici dobrovolně

Testování svých zaměstnanců zahájila ve středu řada firem i úřadů v Ústeckém kraji. Dobrovolné pilotní testování zaměstnanců začalo například na magistrátu v Děčíně. „Otestováno bylo během dne zhruba 170 zaměstnanců,“ řekl Právu mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.

Větší firmy i v autobusové dopravě upřednostňují takzvané samotesty. „Doposud jsme testovali zaměstnance jen namátkově. Nyní budeme muset v naší největší firmě GW Logistics, která sídlí v Českých Budějovicích, začít testovat všechny zaměstnance pravidelně. Znamená to asi 350 testů a bude to probíhat tak, že dostanou samotesty. Na testování bude dohlížet vždy vedoucí pracovník,“ sdělil Právu Robert Krigar, ředitel skupiny ČSAD Jihotrans, pod kterou spadá hned několik servisních a dopravních společností.

Ředitel se ve středu dopoledne také podivoval nad tím, že zatím není žádná instrukce v případě, že zaměstnanec test odmítne. „Zatím nemám představu, jak bychom měli v takovém případě postupovat. To všechno budeme muset zjistit,“ dodal Krigar.

Co dělat, když zaměstnanec testování odmítne

S nařízeným povinným testováním zaměstnanců se v některých firmách setkávají i s tím, že se jejich pracovníci testovat nechtějí. „K tomu samozřejmě někdo může mít třeba zdravotní důvod, kdy je testování například výtěrem z nosu pro něj rizikové. Je třeba to ale doložit, nejlépe potvrzením od ošetřujícího lékaře. Test si pak může udělat jiným způsobem sám nebo mu ho zajistí zaměstnavatel. Pokud se to nepodaří, mohou se obě strany dohodnout na home office, práci z domova,“ řekl Právu právník Miroslav Kubát s tím, že když tato možnost není, může zaměstnanec čerpat dovolenou na vlastní žádost nebo bude doma na své náklady.

Jak Kubát zdůraznil, že zaměstnavatel má zákonnou povinnost stanovenou zákoníkem práce dbát o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

„Tato povinnost je dále prováděna podzákonnými právními předpisy, které konkretizují v různých situacích obecnou zákonnou povinnost ochrany zdraví. Sem patří třeba podávání nápojů v horku, ale i nošení rukavic, v současnosti roušek a respirátorů a také testování. Zaměstnanec se musí pokynům zaměstnavatele podřídit. Takže povinnosti jsou nejen na straně zaměstnavatele, ale i zaměstnance,“ uvedl právník. Pokud ale zaměstnanec i nadále odmítá testování, vznikne tak podle právníka z jeho strany překážka v práci.