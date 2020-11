Filmaři navzdory covidu točí dál. Třeba i v hospodě

„Natáčení filmu je ekonomická činnost. Je to jako průmyslová továrna, pouze nemá jednu trvalou halu, ale stěhuje se na různé lokace. Takže dokud nezastaví práci například Škodovka, nezastaví ji ani filmaři. Není to ani volnočasová aktivita, ani veřejná produkce jako třeba divadlo nebo koncert, ani shromažďování za libovolným účelem,“ řekla Právu ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

„Velké zahraniční produkce mají peníze na to, aby nechaly třeba několikrát týdně všechny členy štábu testovat. Lidé jsou při práci rozděleni do skupin, maskérky třeba nosí na krku červené kartičky, kostymérky modré, rekvizitáři žluté a podobně, nesmějí se navzájem potkávat, a pokud někdo onemocní, buď se vymění celá parta, nebo se důkladně protestuje a do karantény jdou jen pozitivní,“ přiblížila Fraňková.

„A to byl loňský rok doslova skvělý,“ povzdechla si Fraňková. „Do kin přišlo rekordních osmnáct milionů diváků, měli jsme devět miliard zahraničních investic, české filmy měly úspěchy v zahraničí. Za všechny připomeňme oscarovou nominaci pro film Dcera nebo úspěšné uvedení Nabarveného ptáčete na festivalu v Benátkách. Letos je to katastrofa. Zatímco loni přineslo jedno procento, které jde do fondu ze vstupného, osmnáct milionů korun, letos budeme mít osm milionů, a možná ani to ne.“