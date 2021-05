Filip odmítá mimořádný sjezd KSČM

Jako předseda KSČM jste na sobotu svolal ústřední výbor, kde se má rozhodnout o svolání mimořádného sjezdu, na němž chtějí někteří nespokojení členové opět hlasovat o novém vedení. Není to po měsíci, kdy jste byl ve funkci člena ÚV v Nymburce potvrzen, až komické?

Když jsme loni na jaře kvůli pandemii rozhodli odložit sjezd na podzim, tak část okresů požadovala svolání mimořádného sjezdu, protože chtěly rychlou výměnu vedení strany. Takže ten intenzivní tlak na mimořádný sjezd se táhne již od té doby. Já jsem nechtěl rezignovat na dubnovém plénu ÚV, abych neutíkal od odpovědnosti, a oznámil jsem, že chci rezignovat na řádném sjezdu. Na tom trvám. Ten se bude konat z rozhodnutí z Nymburka po volbách, v listopadu. Nechtěl jsem, abychom se personálně rozhádali, protože si neumím představit, co by mohlo nové vedení zvládnout čtyři měsíce před volbami.

O svolání sjezdu nyní požádala třetina okresů. Z čeho plyne jejich snaha opět měnit vedení?

Podle mě je to jejich zklamání z výsledku krajských voleb, které pro KSČM nedopadly dobře. Část zklamaných funkcionářů si myslí, že změnou vedení se změní i výsledek voleb.

Já říkám, že to tak nebude, že my si ty volby musíme odpracovat a nést odpovědnost. Všichni. Překvapilo mě, že třetina okresních organizací, která žádá mimořádný sjezd, nepředstavuje třetinu členské základny. Až na jednu výjimku nejde o tzv. silné okresy.

Vaši kritici tvrdí, že důvodem, proč chtějí změnu ve vedení hned, jsou nízké preference, a bojí se propadu ve sněmovních volbách.

Pokles preferencí se nyní zastavil a začíná se obracet. Pokud chceme uspět, musíme jasně říci, co znamenalo, že jsme v roce 2018 vládu podpořili, čeho jsme dosáhli, i to, proč jsme toleranci vlády ukončili. To se nám zatím vysvětlit podařilo. Protože jsme ukázali, že umíme prosadit věci jako posílení sociálního systému, zvyšování mezd i růst ekonomiky. Starali jsme se, aby část ekonomiky přešla zpět do veřejného sektoru, a nepřipustili jsme jeho další privatizaci. Teď musíme mluvit hlavně o tom, čeho chceme dosáhnout v budoucnu.

Zatím to vypadá spíš na praní stranického prádla. A hezky veřejně.

Tvrdím, že se teď nesmíme soustředit na vnitrostranické záležitosti. To bychom měli nechat až po volbách. Do té doby se musíme věnovat jen práci pro občany. Problémy ve straně si nechme až napotom. Jsem přesvědčen, že při zastavení propadu voličské podpory bude KSČM zase parlamentní stranou. KSČM, která patří k tradičním stranám, se po přesunu ČSSD do liberálního středu, což mě mrzí, stala hegemonem na levici.

Podle vašich stanov musí ÚV sjezd svolat, pokud o to požádá třetina okresních organizací. To se stalo, takže – bude mimořádný sjezd ještě do voleb?

ÚV je nejvyšším orgánem mezi sjezdy, ale nelze donutit jeho členy, aby hlasovali proti rozhodnutí své okresní organizace. Já respektuji názor okresů, které se domáhají změny, a proto jsem okamžitě svolal ÚV k jednání a nevyužil jsem k tomu ani dvouměsíční lhůty. Důležité je, že většina okresů i členské základny se chce naopak soustředit na práci navenek. Předpokládám proto, že mimořádný sjezd nebude. Počítám se sjezdem v listopadu. Podle mě se od Nymburka, kdy hlasovalo pro podzimní termín 48 ze 78 přítomných členů ÚV, posunul názor ještě víc pro toto řešení. Řada odpovědných funkcionářů si uvědomuje, že tak krátce před volbami by mělo případné nové vedení velmi složitou pozici, kdyby chtělo něco měnit. Přeji si, abychom šli do voleb jako jednotná strana. Jejich příprava běží. Kandidátní listiny jsou již schváleny.

Podle mě je současné vedení schopné dovést stranu až do voleb.

I proti nim se ale někteří staví s tím, že by se do nich mělo ještě sáhnout. Je to tak?

To je možné až do 3. srpna, kdy se mají kandidátky podávat. Je jistě možné do nich ještě zasáhnout. Již v dubnu jsem třeba navrhl, aby v Ústeckém kraji byla zařazena poslankyně Hana Aulická, kterou kraj pominul. Přitom jde o zkušenou političku, na jejíž nedání na seznam už v krajských volbách podle mě kraj doplatil. Také na Vysočině odmítli do Sněmovny vyslat předsedu poslaneckého klubu Pavla Kováčika. Takže ke změnám jistě ještě dojde. To je možné už dnes na jednání ÚV. Vedení strany bude v tom iniciativní.

A pokud se rozhodne většina z 91 členů ÚV, že bude mimořádný sjezd?

Pak se na něm nesmíme utopit v personálních sporech, ale musíme ho pojmout jako aktivizaci členské základny.

Nemáte chuť v takovém případě už ve funkci skončit a nečekat na listopad?

V každém případě počítám s tím, že budu rezignovat na řádném sjezdu. A pokud by měl být svolán mimořádný sjezd, tak za současné vedení požádám o jeho potvrzení. Podle mě je současné vedení schopné dovést stranu až do voleb. Až po nich se ukáže, zda to bylo správné rozhodnutí.

Co vaše spory udělají s voliči, kteří nemají rádi rozhádané strany?

Současný obraz KSČM by to rozhodně narušilo. Zatím nepůsobíme jako rozhádaná strana. Připouštím, že svolávat jednání ke stejné věci po měsíci není normální. Ale já jinou možnost než svolat ÚV znovu neměl.

Příští týden má Sněmovna hlasovat o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Vaše hlasy v tom mohou sehrát rozhodující roli, protože bez nich opozice, která nemá potřebných 101 hlasů, neuspěje. Zeptali jste se členské základny, aby se jasně vyjádřila, jak máte hlasovat. Znáte už výsledek?

K vyjádření toho, jak se zachovat k vládě, která ztratila naši důvěru, mají okresy čas do pondělka. Některé čekají právě na naše dnešní jednání ÚV a chtějí toto téma otevřít. Já jim vysvětlím všechny varianty i svá jednání s premiérem a prezidentem. Ve hře jsou všechny čtyři varianty: být pro, proti, odejít ze sálu, nebo zůstat a zdržet se hlasování. Naše stanovisko, které bude samostatným názorem suverénní strany, bude opřené o jejich doporučení.

Vláda ztratila vaši důvěru, a přesto je možné, že ji nepřímo podpoříte?

My jsme museli vypovědět dohodu o toleranci, protože se některé její body nenaplnily. Ale nejsme politickou stranou, která by chtěla čtyři měsíce před volbami vyvolat chaos a oslabit hlas ČR v rámci EU.

A není to spíš tak, že si nechcete zadat, že byste hlasovali s pravicovou opozicí?