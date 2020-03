Fígl, jak se vyhnout odškodňování, by mohl být vládě k ničemu, upozorňuje právník

Podle něj bude změna postupu vlády zkouškou pro obecné soudy, které budou muset zvolit, zda při rozhodování upřednostní obsah, nebo formu. „Pokud by preferovaly obsah, měly by dojít k závěru, že stejné opatření by mělo vyvolávat stejné účinky bez ohledu na to, jaký právní předpis je formálně citován v jeho preambuli. V takovém případě by přiznaly náhradu škody i za opatření přijatá ministerstvem zdravotnictví. Pokud by se ubíraly opačným směrem, došly by k závěru, že stát má nahradit jen tu škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s opatřeními vlády,“ uvedl Kordač s tím, že druhý uvedený přístup by byl podle jeho názoru přehnaně formalistický.