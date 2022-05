Fiala: Ropovod TAL by vyřešil české problémy s ropou

O zákazu dovozu ruské ropy totiž nyní Evropská unie uvažuje v rámci šestého balíčku sankcí. Pro Českou republiku by to ale bylo kvůli závislosti na ní problematické.

Vyřešit závislost na Rusku by nicméně podle Fialy mohl ropovod TAL. „Posílení kapacity ropovodu je klíčové pro zbavení závislosti na ruské ropě,“ uvedl premiér.

V Berlíně o tom v podvečer jedná s německým premiérem Scholzem. „TAL by naše problémy vyřešil. Je to zároveň nejjednodušší možnost, nemusíme totiž budovat žádné další vedení, stačilo by rozšířit kapacitu,“ řekl.