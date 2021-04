Fiala: Raději vládu s Bartošem než s Babišem

Koalice Spolu – ODS, TOP 09 a lidovců – podepsala v neděli koaliční smlouvu, jako lídr jste uvedl, že chystáte na podzim vyhrát. Ale jak to chcete udělat, podle průzkumů jste až třetí?

Podepsali jsme teprve koaliční smlouvu a jsme na začátku kampaně, přestavíme postupně program. Jediný průzkum veřejného mínění, kterému věřím, jsou volby. A do těch je ještě čas, abychom ukázali, co chceme. Nabízíme středopravému voliči, lidem ze střední třídy silný tým a nejlepší program a cestu, jak změnit v ČR politiku.

Neznervózňuje vás, že podle průzkumů by koalice brala méně než je součet zisku jednotlivých stran? Má ta koalice smysl?

Tři silné, tradiční strany s členskou základnou, s vnitrostranickou strukturou a programem se daly dohromady. To je něco v Česku unikátního. Dali jsme se dohromady, protože chceme dát lidem změnu a taky jistotu, že budeme mít sílu a něčím pohneme. A je jasné, že na to lidé hledí s nedůvěrou, ale až uvidí, že to fakt myslíme vážně a že nabízíme dobré recepty, tak se pochybnosti rozptýlí. A někdy je dobré jako ve sportu zaútočit ze třetího místa, není potřeba být celý závod na čele pelotonu.

Ale ty pochybnosti zaznívají hodně z ODS.

Rozhodnutí orgánů strany po dlouhých debatách bylo naprosto jednoznačné a je logické, že občas někdo zapochybuje, ale jdeme do toho jednotní.

Předsedové Spolu podepsali smlouvu Video: ČTK

Říkáte, že chcete zabránit dalšímu zadlužování, kde chcete uspořit? Jen tím, že propustíte 13 procent úředníků, jak jste uvedl?

To je až výsledek digitalizace státní správy, která má přinést hlavně to, aby stát lidi nešikanoval, ale sloužil jim. Ale zatím jsme slyšeli jen velkohubá prohlášení, ale všechny registry, které stát rozběhl, krachují.

A kde chcete najít ty úspory?

Navrhovali jsme jako ODS úspory 86 miliard v letošním rozpočtu na různých dotací a provozních výdajích.

Půjde šetřit, aniž by se sahalo na důchody a platy státních zaměstnanců?

Na důchody se nesmí sahat, to by byla cesta do pekel, musí se šetřit na státu. U státních zaměstnanců bude jistě debata o zastropování výdajů na mzdy. Ale to nemusí znamenat snižování platů, ale zajištění toho, aby byli kvalitní zaměstnanci kvalitně zaplaceni.

Zleva předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka Foto: Michaela Říhová, ČTK

Nechcete jít do voleb s KSČM, SPD a ani s ANO, ale koalice Pirátů a STAN by vám nevadila?

Netajím se tím, že mi jsou názorově bližší Starostové než Piráti, kteří představují novou levici. Ale jestli chceme změnu a nechceme už vládu, kterou charakterizuje střet zájmů a neschopnost vládnout, a chceme prosperitu, kvalitní vzdělání a patřit k Západu, tak musíme volit toho, kdo bude k dispozici a bude ochoten náš program s námi realizovat. Jistě to nepůjde dělat s těmi, kteří jsou teď u moci, protože co dělají, je naprostý úpadek.

Váš bývalý předseda ODS Václav Klaus říká, že lepší Babiš než šéf Pirátů Bartoš, v kterých vidí větší ohrožení. Nesdílíte jeho obavy?

Při vší úctě k minulosti, to není hlas, kterým by se ODS měla řídit.

Pokud by volby dopadly, jak průzkumy naznačují, měl byste problém dělat ministra ve vládě, kterou by vedl Bartoš?

Já jsem sportovec a chci vyhrát. Když se to nepovede, tak budu přemýšlet, co dál. Ale povede se to, protože nabízíme nejlepší tým, zkušenosti, nejvíce starostů a hejtmanů. Nenabízíme jen změnu, ale poctivou a rozumnou správu republiky.

