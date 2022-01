Fiala ve Sněmovně: Mě už to taky s...

Rusnok lidovým slovníkem vyjadřoval nevoli nad představou, že by musel cestovat do vzdálené Jihoafrické republiky, což se mu nehodilo. Nadhodil, že by mohl jet prezident Miloš Zeman, který se zotavoval z úrazu. Picek ho upozornil, že Zeman má potíže s chůzí do schodů. Do toho se vložil ministr financí Jan Fischer s poznámkou, že by prezident mohl způsobit nepříjemnost. Debatu uzavřel Rusnok s rezignovaným konstatováním, že pokud Zeman nepoletí, je to „v prdeli”.