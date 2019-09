Fiala navrhuje kvůli sporu o Koněva předvolání velvyslance, Schwarzenberg sází na hlas lidu

„Je věcí každého národa, komu staví pomníky, nebo čí pomník už nechce. Nikdo zvenku do toho nemá co mluvit. Vyhlášení ruského ministra je (nejen) proto zcela nepřijatelné. Ministerstvo zahraničí si má kromě omluvy předvolat i ruského velvyslance,” uvedl Fiala na sociálních sítích.

Exministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg soudí, že je na občanech Prahy 6, jestli má pomník na místě zůstat. „Pomník, o který se v Praze 6 jedná, nevznikl po válce jako spontánní dík za osvobození, nýbrž v době normalizace spíše jako výraz tehdejšího nuceného přátelství a obdivu k Sovětskému svazu. Myslím, že je opravdu na občanech Prahy 6, jestli tam ten pomník má stát. Ale i kdyby se odsunul, tak by to sice ruské politiky naštvalo, ale bylo by to pochopitelné, vzhledem k tomu, co jsme zažili po 21. srpnu 1968, a nijak bych se tomu nedivil,” uvedl. V prohlášení zdůraznil, že ve vyjádření radnice jasně zaznělo, že odstranění pomníku jednoho maršála nezmění vděčnost vůči mrtvým a zraněným při osvobozování Československa a že je jasné, jak velkou roli v něm Rudá armáda hrála.