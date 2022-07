Fiala chce do obnovy Ukrajiny zapojit české firmy

Premiér Petr Fiala (ODS) se chce zasadit o to, aby se české firmy podílely na poválečné obnově Ukrajiny, Fiala to v pondělí uvedl před odletem na konferenci ve Švýcarsku, kde by měli Ukrajinci spolu s evropskými lídry nastínit priority rekonstrukce válkou poničené země, kterou bezdůvodně napadlo sousední Rusko.