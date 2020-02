Fenka Amy našla štěstí u vážně nemocné dívky

„Přinesla nám domů radost po náročné léčbě dcery, která je po transplantaci kostní dřeně. Ještě nemůže do školy, do uzavřených prostor, ale chodí každý týden s Amy do psí školky, která je venku. Fenka ji rozptýlí a díky ní není doma sama v době, kdy jsme s manželem v práci,“ napsala úřadu paní Jaroslava z Prahy. Doplnila, že pejska vozí i za babičkou na vozíku.