Farský odlétá na půl roku studovat do USA. Na klíčová hlasování přiletím, slibuje

„Fulbrightova komise podpořila můj projekt How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for Next 25 Years of EU? (Jak proměnit 250 let amerického federalismu do cestovatelské mapy pro příštích 25 let EU, pozn. red.), který díky stipendiu dostanu možnost v příštím půl roce realizovat na Oregon State University,” napsal Farský na svůj Twitter s tím, že je to pro něj jedinečná možnost, jak rozvíjet dál svou profesní kariéru.