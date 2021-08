Falešných bankéřů na telefonu výrazně přibylo, snaží se získat přístup k účtu

„Zásadním pravidlem je nikdy nikomu nesdělovat své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Banky se na ně opravdu nikdy neptají, a to ani telefonicky, ani e-mailem, ani SMS či jinými zprávami,“ dodal s tím, že nejlepší je rovnou ukončit hovor a zavolat do banky.

Podle Zuzany Filipové z Moneta Money Bank by měli lidé zavolat do banky především v okamžiku, kdy podvodníkům poskytli citlivé údaje nebo odeslali peníze. A to co nejdříve.