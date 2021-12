Fakulta humanitních studií UK sídlí v novém: Takhle vypadá jedna z nejmodernějších univerzitních budov Česka

Její záměr má naplňovat prostorná dvorana, která představuje centrum budovy. „To jádro původně sloužilo jako vertikální komunikace a zásobování, výdejna jídla v té původní menze. A pro to my jsme neměli využití, takže jsme ten prostor otevřeli a zpřístupnili i minus první podlaží,“ vysvětluje Ladislav Kuba.

Při plné obsazenosti všech seminárních místností i poslucháren budova pojme až 900 studentů. „Naše fakulta má asi dva a půl tisíce studentů, včetně těch dálkových. Ve fakultní budově ale nikdy nejsou přítomni všichni zapsaní studenti naráz,“ vysvětluje Marie Pětová. „Kromě toho, že je budova krásná a nová, je pro nás veliké plus to, že jsme konečně poprvé jako fakulta dohromady v jednom objektu a nemusíme se dělit,“ doplňuje.

Slavnostní otevření nové budovy připadlo na září 2020, kdy Fakulta humanitních studií zároveň slavila 20 let od svého vzniku. Reálně ale studenti začali využívat nové prostory až o rok později, protože krátce po jejich otevření musela výuka přejít do on-line režimu.

„U každé budovy, když se uvede do provozu, tak se ještě musí vyladit spousta věcí. To se děje i tady, to nezastírám. Řešíme to klasicky reklamací. Do plného provozu jsme ji pustili teprve teď v říjnu, tyto nedostatky ještě doladíme,“ vyjadřuje se k situaci Marie Pětová.