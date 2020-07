Experiment Krnáčové na zlevnění MHD nevyšel, míní Hřib

Vztahy v koalici začala vířit informace o tom, že Praha zvažuje zdražit už od léta jednorázově roční kupon z 3650 korun až na 5400 korun. Toho se zalekli zástupci Prahy sobě a jejich náměstek pro dopravu Adam Scheinherr přišel s novým nápadem, kdy by se roční kupon postupně každý rok zdražoval o 365 korun.

„Náš návrh je jedna koruna denně navíc, tedy 365 korun ročně, ale až od 1. ledna 2021,” řekl náměstek na pondělní tiskové konferenci.

Zdražit by se měly i kupony pro seniory a studenty i jednorázové lístky. Připlatit za parkování by si měli i motoristé, zatím ale ještě není jasné, o kolik.

Na to reagovali Piráti, kteří naopak požadují zlevnění měsíčního kuponu, který dnes stojí 550 korun, na 400 korun.

„Pro nás je zásadní prosadit náš program, kde je uvedeno, že chceme zlevnit měsíční kupon na 400 korun. S tím jdeme do jednání. Druhá věc je transparentní hospodaření uvnitř DPP tak, aby se ušetřilo na vnitřních nákladech,” řekl Novinkám primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

To by podle něj pomohlo především matkám samoživitelkám. Zda by Piráti podpořili zdražení ročního kuponu, říct nechtěl s tím, že to není jeho gesce.

Podle informací Novinek to Piráti podpoří ve chvíli, kdy ostatní strany koalice naopak zvednou ruku pro jejich návrh na zlevnění měsíčního kuponu.

Hřib: Experiment zlevnění nevyšel

Hřib kritizoval i zlevnění jízdenek v roce 2015, které prosadila koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, lidovci a STAN) se záměrem dostat tak do MHD víc lidí.

„Experiment úplně nevyšel, byl okopírovaný z Vídně, ale špatně. Toto zjevně není cesta. Pokud chceme dostat více lidí do MHD, tak musíme investovat primárně do zvýšení kapacity, musíme postavit víc kolejí, postavit metro D,” řekl Hřib.

To, že to jde proti slibu z celostátního programu, kde Piráti prosazují dokonce MHD zdarma, vyloučil.

„Neporušujeme slib. Je to dlouhodobý cíl, do kterého se chceme dostat, ale ne cíl, do kterého se můžeme dostat v tomto volebním období,” doplnil Novinkám.

Pro zdražení v této chvíli není ani třetí zástupce koalice Spojené síly pro Prahu.

„V tuto chvíli by se jízdné měnit nemělo. Zdražovat ve chvíli, kdy tato koalice preferuje ekologickou dopravu a bez toho, že občanům nabídneme pozitivní řešení, mi přijde jako návrh, který není moc propracovaný. Spíš bych hledal úspory uvnitř podniku,” reagoval šéf klubu Jiří Pospíšil. Dodal ale, že jde zatím pouze o jeho osobní názor a vše teprve projednají kluby TOP 09 a STAN.

Opozice: Vedení musí začít u sebe

Na hledání úspor jak na magistrátu, tak v DPP apeluje i opozice ODS a ANO.

„Nehodlám se o tom vůbec bavit. Naopak se budu ptát, proč má primátor 11 poradců, proč nesnížili náklady na TSK, kde jsou úspory, proč připravují navíc zdražení modrých zón. Jako klub ODS nebudeme hlasovat pro jakékoli zdražení jízdného. Když nebudou schopní začít u sebe, tak je těžko uvěřitelné, že mohou brát peníze Pražanům,” pustil se do koalice předseda pražské ODS a zastupitel Tomáš Portlík.