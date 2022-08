Exekutoři našli kličku u bagatelních exekucí, říká Hůle

Měla to být velká šance pro lidi, kteří se kvůli malým částkám do 1500 korun ocitli v často mnohonásobně dražší exekuci. Pokud totiž do konce loňska nebyla za tři roky z dluhu vymožena ani koruna a věřitelé nesložili nejpozději do letošního května zálohu 500 Kč na pokračování exekuce, vymáhání a exekuční řízení skončila. Jenže někteří exekutoři či věřitelé si našli kličku, poukázal Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.