Evropská komise zrušila rozhodnutí k dotacím pro Agrofert, Česko stáhne žalobu

Důvodem je podle Smolky i to, aby se do budoucna vyjasnil výklad českého zákona o střetu zájmů v případě dotací vyplacených skrze Státní zemědělský intervenční fond. Ten loni v listopadu po analýze tuzemské legislativy oznámil, že se na něj nevztahují rozpočtová pravidla, tudíž ani paragraf o střetu zájmů. „Vzhledem k procesním předpisům a judikatuře Soudního dvora Evropské unie není možné v současné žalobě pokračovat s tím, že by se případ ‚osekal‘ na jediný zbylý projekt. V tomto případě by tedy stálo za to podat novou žalobu,” míní Smolka.