Epopej se vrátila do Moravského Krumlova

„Je to z bezpečnostních důvodů, nemůžu nic konkrétního sdělit. Dohodli jsme se tak obě strany,“ uvedl starosta s tím, že ani není oprávněn blíže informovat o transportu, který zajišťuje vlastník pláten.

Konkrétní termín premiéry obnovené výstavy epopeje v Moravském Krumlově zatím Třetina neuvedl. „Plátna budou potřebovat nějaký čas na napnutí v rámech, aklimatizaci a podobně. Předpokládám, že snad za tři týdny bude možné je ukázat veřejnosti: Je to ale předpoklad, neberte to za hotovou věc,“ zdůraznil. Za jisté naopak považuje datum 10. září, kdy chtějí epopej v moravskokrumlovské expozici oficiálně představit.

Plátna se na jih Moravy vrací po deseti letech. Smlouva s hlavním městem pak praví, že zámek, kde plátna lidé obdivovali od roku 1963, bude pro velkoformátová díla Alfonse Muchy domovem dalších pět let. „Mám z toho obrovskou radost. Celé to úsilí mělo význam. Splnili jsme všechny požadavky a vytvořili pro epopej důstojné prostředí,“ řekl Třetina.

Pět pláten opustilo Moravský Krumlov za notně dramatických okolností v únoru 2011. Další město vystavovalo na zámku do konce října téhož roku a 10. listopadu 2011 do Prahy dorazilo posledních pět pláten epopeje. Praha je v dalších letech vystavovala sama, poslala je i do světa. Nakonec obrazy skončily v depozitáři. Moravskokrumlovským se sázkou na klidné jednání podařilo dospět k dohodě s pražským magistrátem a červnová rozhodnutí zastupitelstev obou měst, která definitivně schválila smlouvu o zápůjčce, byla posledním bodem na cestě k návratu pláten.