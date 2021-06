Epidemiolog Smejkal: Je vhodné opět zkrátit interval mezi dávkami vakcíny

U očkovacích látek Pfizer/BioNTech, který tvoří asi tři čtvrtiny podaných vakcín, a Moderna ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k prodloužení intervalu na konci března. Do té doby se očkovalo Pfizerem po 21 dnech a Modernou po 28 dnech. Nyní je to v obou případech po 42 dnech. U látky AstraZeneca zůstalo podání druhého termínu po 90 dnech.

V současné době je podle něj nejdůležitější sekvenace pozitivních vzorků pro odhalování nových mutací. Mezinárodní úzus je podle něj takto podrobněji zkoumat asi deset procent vzorků. Vláda na to schválila 161 milionů korun, počítá se zhruba 4000 vzorky měsíčně. Podle dat Státního zdravotního ústavu jich bylo letos do 21. května, tedy za necelých pět měsíců, jen asi 2100.

„Je to drahé, ale je to dobrá investice. Stejně jako testování,“ uvedl Smejkal. Při srovnání s následky šíření mutací je to podle něj neporovnatelné. Testování stojí řádově miliony, několik dní lockdownu pak miliardy korun. Podle MeSES se plošné preventivní testy, například ve firmách, nemají hradit z veřejného zdravotního pojištění, ale přímo z rozpočtu. Smejkal ale nečeká, že by v době ustupující epidemie k takové změně ještě došlo.