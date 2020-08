Elektrokoloběžky zajímají i psychology

Zkušenosti s e-koloběžkami zkoumají psychologové z její filozofické fakulty (FF). Ti také vyzvali zájemce, aby se do výzkumu zapojili. „Připravili jsme pro veřejnost dotazník, v němž se ptáme na konkrétní zkušenosti s e-koloběžkami. Oslovit přitom chceme jak ty, kteří tento dopravní prostředek aktivně využívají nebo se na to chystají, tak i ty, které tento způsob dopravy neláká, ale potkávají se s ním při svém každodenním pohybu po městě,“ uvedl Matúš Šucha z katedry psychologie FF UP.