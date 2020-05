Elektrické letadélko se poměřilo s Kašparovým blériotem

Přesně 109 let poté, co aviatik Jan Kašpar přeletěl ve svém letadle Blériot z Pardubic do pražské Chuchle a otevřel tak historii českého letectví, vzlétlo ve středu před polednem z polního letiště pod Kunětickou horou u Pardubic elektrické letadélko Phoenix a vydalo se také směrem na Prahu. Na letišti Točná přistálo zhruba o hodinu později.