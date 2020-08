Dyje u Pasohlávek mizí pod novým mostem. Tvrdohlavá navigace vede kamiony špatně

Původní most byl sestavený z prefabrikovaných betonových nosníků. Po čtyřiceti letech provozu byly ve špatnému stavu, nosníky nad vodou degradovaly a bylo nutné most nahradit. „Teď budujeme most ze spřažené konstrukce. Na ocelovou část přijde bednění a následně betonová deska jako základ nového mostu,“ řekl Právu Ivo Habarta za sdružení firem Firesta-Fišer a Eurovia CS, která na rekonstrukci mostu pracuje.

Vybraná konstrukce umožnila vypořádat se se stísněným prostorem pro stavbu. Jediným řešením je sestavit most na hrázi, nasunout na místo nad řekou a ve finále spustit na nosné pilíře.

Stavba probíhá na trase silnice I/52 v místě, kde hlavní tah cesty z Brna do Vídně vede po hrázi mezi dvěma jezery Foto: Milan Vojtek, Právo

Než ale začala postupná cesta mostu na místo usazení, museli se stavbaři vypořádat se zpevněním tří pilířů a dvou krajních podpěr. Čtyři z pěti podpůrných konstrukcí jsou již hotové, práce na poslední z mikulovské strany mostu, finišují v části nad hladinou. „Jsme tak doslova z vody venku,“ řekl Habarta.

Most zpomalil koronavirus

Právě sanace opěr a pilířů byla nejnáročnější částí rekonstrukce. „Dno hráze je z betonu, do kterého nesmíme zasáhnout. Potřebovali jsme ale pracovat na opěrách pod úrovní hladiny. To byl nejnáročnější úkol. Dali jsme dohromady speciální technologii opravy bez zásahu do dna, kterou jsme pod hladinou utěsnili. To nás lehce zdrželo,“ řekl Habarta.

Komplikace způsobila i koronavirová opatření, stavbaři měli problém s pracovníky na výrobu konstrukce i pro stavební práce. Prosincové otevření ale chtějí dodržet. „Dokončení mostu vidím jako reálné v prosinci letošního roku. Motoristé dostanou most do užívání několik týdnů před Vánocemi. Co se týká úseku cyklostezky na hrázi, tam nemusíme tolik spěchat,“ dodal stavař.

Situaci na staveništi často komplikují řidiči kamionů, tvrdě dbající pokynů navigace. Tak tvrdě, že ignorují dobře značenou objížďku. Navzdory mnoha zákazovým značkám, směrovkám navigujícím je na objížďku, a dokonce i překážkám na vozovce před místem stavby, přijíždějí až k rozestavěnému mostu a teprve tam se na staveništi otáčejí.

„Za dopoledne jsem pokutoval sedm kamionů, které nerespektovaly zákaz,“ řekl Právu dopravní policista, monitorující provoz na trase. Mezi ignorujícími řidiči suverénně vedou kamiony z Polska.

„Nejsou to jen kamiony, kdo se objeví na stavbě. Most láká i zvědavce z kempu. Zejména o víkendu. Přicházejí pěšky nebo plují na lodích. Snaží se tudy přecházet, vysvětlujeme, že přejít bude možné až v prosinci. I na vodě máme vytýčené staveniště bójkami,“ dodal Habarta.