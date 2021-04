Dva týdny příprav a za vteřinu je hotovo. Podívejte se, jak probíhá odstřelování v kamenolomu

„Odstřel se začne připravovat geodetickým zaměřením lomové stěny, kterou chcete odstřelit. Následuje vypracování projektu, což trvá den až dva. Pak vrtací souprava navrtá stěnu, to trvá zhruba týden. My si potom spočítáme potřebnou nálož a přichystáme věci. Za zhruba 3 až 4 hodiny to nabijeme a pak za jednu vteřinu zmáčknutí je to všechno hotové,” vysvětlil technický vedoucí odstřelu Martin Strejc.