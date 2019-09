Důl Jeremenko si prohlédly stovky návštěvníků

„Pokud by se voda nečerpala, tak by začala stoupat. Přítok je tady zhruba 160 až 180 litrů za sekundu. Ale nad úrovní hladiny, kterou udržujeme, v hloubce 610 metrů pod povrchem, je zhruba 600 milionů kubíků vylomených prostor, takže by to trvalo asi 100 až 110 let, než by vystoupala k povrchu," řekl novinářům ředitel odštěpného závodu Odra společnosti Diamo Petr Kříž.