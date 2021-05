Duka neuspěl s dovoláním, divadla se omlouvat nemusí

Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018.

Hry podle kardinála silně zasáhly do jeho vyznání. Porušením jeho základních práv a svobod ale nebyly.

Divadla se nemusejí omlouvat Dukovi, jemuž inscenace zasáhly do vyznání

Potvrdily to městský i krajský soud v Brně a nyní i Nejvyšší soud.

Pokud kardinál chtěl vyjádřit rozhořčení nad obsahem her, mohl aktivně vystupovat na veřejnosti a využít autoritu svého úřadu, naznačil NS v rozhodnutí, které zpřístupnil na úřední desce.

„I ke skutečně zasvěcené a přesvědčivé roli v takové diskusi by ovšem byla zapotřebí znalost celého obsahu a vyznění her, kterou žalobci nedisponují,” poukázal soud na to, že Duka ani Němec představení neviděli.