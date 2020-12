Důchodci v nemocnici o příspěvek 5000 korun nepřijdou

„Při hotovostní výplatě jednorázových příspěvků důchodcům v nemocnici, která poštovní poukázky nepřijímá, bude příslušná částka po uplynutí platnosti poukázky, která je 25 dnů, vrácena zpět ČSSZ. Po návratu z nemocnice mohou důchodci požádat ČSSZ o opětovnou výplatu na adresu svého bydliště,“ uvedla správa v tiskové zprávě poté, co Právo minulý týden upozornilo na problémy v nemocnicích, které poštovní poukázky s rouškovným pro hospitalizované pacienty nepřijímají.

Podle ČSSZ je možné se obrátit na pobočku pošty, případně na konkrétního doručovatele se žádostí o zajištění doručení poukázky s penězi až do místa bydliště. „A to zejména v případech, kdy je jim tímto způsobem již doručován i důchod. Předpokládáme, že takovýmto žádostem bude Českou poštou (ČP) v rámci jejích možností vyhověno,“ dodala správa.

I když to vedení ČP Právu nepotvrdilo, podle všeho to zafunguje. „Obrátila jsem se na poštu a ti mi slíbili, že mi přinesou příspěvek pro rodiče v hotovosti. Prý nemusí být ani do vlastních rukou,“ řekla včera Právu paní Adriana, dcera seniorů ležících v táborské nemocnici, jejichž sociální pracovnice jí minulý týden sdělila, že může pro ně přijímat pouze důchody, ne poukázky.