Druhá dávka vakcíny od Pfizeru už za tři týdny

„Chceme tím urychlit očkování druhou dávkou, aby lidé byli co nejdříve plně chráněni. Navíc při vstupu do služeb a na akce potřebujeme být alespoň 14 dní po druhé dávce. A pak už žádné testy,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO ).

Zatímco počty nově registrovaných seniorů už dosáhly zhruba 80 procent a příliš se nemění, v posledních dnech přibývají registrovaní mezi dětmi od 12 do 15 let. Podle posledních údajů jich rodiče přihlásili přes 70 tisíc, což je zhruba 15 procent ze všech v této věkové skupině. Schváleny jsou zatím vakcíny jen pro dospělé, pouze u Pfizeru je možná aplikace i dětem od věku 12 let. Brzy by mohla být k dispozici i látka od Moderny, která čeká na schválení Evropskou lékovou agenturou.