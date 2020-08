Dřív než vlak sveze cestující na pražské letiště trolejbus

Nové troleje by se měly objevit v Evropské ulici a dále na ulici K Letišti kolem jeho třetího terminálu. Předpokládá se obousměrné vedení trolejí. Investice by měla činit až 900 milionů korun včetně pořízení trolejbusů. Uvažovalo se o tříčlánkových, až 25 metrů dlouhých spojích, aby pobraly množství lidí, které v Praze vyklopí letadla.

Troleje by nevedly všude, vozům by k navržené rychlosti 50 km/h v části trasy pomáhala baterie. Na letišti by však bylo potřeba vybudovat dobíjecí místo, podobné jaké vzniklo na Palmovce pro trolejbusovou linku do Letňan.