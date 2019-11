Dravci letos nelovili bažanty, ale hraboše

„Kromě toho vypouštíme zvěř do přírody. Bažanty si k tomu odchováváme, zajíce nakupujeme. Dokonce lze na jejich pořízení použít dotaci. S podmínkou, že se pět let nebudou zajíci lovit, ale to není problém, my je nelovíme už dvacet let,“ dodal Mach.