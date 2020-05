Dovolená se bude počítat z odpracovaných hodin, ne dnů, schválili poslanci

Dovolená by se tak spojovala s týdenní pracovní dobou a odrazily by se v ní snížené úvazky, například v rámci sdíleného pracovního místa. Tato změna se týká všech zaměstnanců. Ovlivní především ty, co pracují v různých dnech různě dlouhou dobu (tzv. krátký a dlouhý týden) nebo během roku změní délku úvazku.