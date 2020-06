Dostihové závodiště ve Velké Chuchli prošlo rekonstrukcí za 277 milionů korun

„Prvně jsme začali rekonstruovat právě interiérové prostory, jako jsou salonky či restaurace. Pomalu jsme na sklonku roku 2018 začali s vyklízením exteriérů od starých záplavových povodní. V roce 2019 jsme udělali nový parkurový areál uprostřed dostihové dráhy a pomalu jsme se postupně vraceli zpět do interiérů, vznikly například nové šatny žokejů či vážnice,“ uvedl ředitel závodiště Martin Pecka výčet některých prací, které se za poslední dva roky v areálu uskutečnily.

Cílem do budoucna je vybudování moderního, multifunkčního areálu Martin Pecka, ředitel Chuchle Arena Praha

V tribunách také vznikl nový designový hotel, který bude určen nejen pro jezdce, ale i pro zájemce z řad veřejnosti, kteří by si rádi vyzkoušeli zážitek z netradičního ubytování.

Závodiště je ve stavebním režimu prakticky od konce roku 2017, kdy místo získal miliardář Radovan Vítek. I když tedy tempo oprav bylo relativně rychlé, neobešlo se podle Pecky bez problémů. „Největší problém je to, že budova hlavní tribuny, kterou lidé znají z pohledu zvenčí, je třicet let stará, má staré inženýrské sítě, a to je asi nejpalčivější problém, jak v budově, tak i ve vnitroareálových sítích,“ vysvětlil.

Rekonstrukcí prošly i prostory pro návštěvníky Foto: Novinky

Uvnitř tribuny pak vznikl nový designový hotel Foto: archiv Chuchle Aréna Praha

Během oprav našli v areálu i skládku. „Na horní části dostihového závodiště směrem k Radotínu jsme zjistili, že jsou tam poměrně obrovské hromady veškerého možného materiálu. Když jsme do něj, jak se říká, sáhli, tak jsme zjistili, že je to de facto skládka. Pravděpodobně to byly následky ještě povodní. Možná se tam realizovala nějaká skládková činnost,“ uvedl Pecka s tím, že jen odstranění starého materiálu včetně demolice jedné ze sousedních budov závodiště vyšlo na 19 milionů korun.

Výstavba parkurového závodiště si pak vyžádala na 110 milionů korun.

Podle něj by v budoucnu měl rekonstrukcí projít celý areál závodiště. Jedním z důvodů je nutnost zabezpečení prostoru proti případným budoucím povodním, jelikož se areál nachází v záplavovém území a poslední dvě velké povodně v letech 2002 a 2013 místo silně poškodily.

„Cílem do budoucna je vybudování moderního, multifunkčního areálu, který nejenže bude plně k dispozici pro různorodé koňské aktivity, ale bude zároveň sloužit i pro jiná sportovní odvětví, která mohou v Chuchli najít novou příležitost při svém fungování – v letošním roce to bude například závod v přespolním běhu,“ doplnil Pecka. Z místa by se tak měl stát jezdecký areál mezinárodního standardu, symbolickým krokem bylo už loňské přejmenování závodiště na Chuchle Arena Praha.

Místo koně sedmimetrový žralok

Aby potvrdili, že areál nebude fungovat jen jako sportovní centrum, ale má v plánu podporovat i kulturní aktivity, byla do prostoru parkurové zóny nově umístěna sedmimetrová ocelová socha žraloka od uznávaného českého sochaře Michala Gabriela.

Parkurovou zónu zdobí sedmimetrová ocelová socha žraloka Foto: Novinky

„Žralok je vytvořený z centimetrových ocelových nerezových desek, které jsou na sebe vrstvené způsobem, jaký se používá v 3D tisku. Umí skvěle sbírat například zbytkové světlo v noci a pořád je tvarově světlem modelována, ta socha. Sochu jsem sestavil z mnoha žraloků, aby bylo zcela zřejmé a jasné, o jakého jde, ale nechtěl jsem to konkretizovat,“ uvedl sochař ke svému dílu, které má závodiště v zápůjčce prozatím na dva roky.

Kontrastní socha žraloka se podle něj místu hodí. „Socha je v podstatě otisk paměti. Je to vlastně buď minulost, nebo budoucnost. A ten kůň je přítomnost. To je prostě nádherné tělo a já to nerad konfrontuji se sochou, která pracuje s něčím úplně jiným,“ vysvětlil umělec.

Kdy zde začnou další stavební práce, zatím není jisté. Plány dalších investic jsou přitom podle Pecky teprve v počátečních fázích.